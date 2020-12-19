2020中職退役明星球員軟式棒球賽在兄弟象隊創辦人、「職棒之父」洪騰勝號召下，今天在龍潭兄弟棒球場展開，儘管天氣陰雨綿綿且低溫，昔日球星仍共襄盛舉，也有不少昔日兄弟象、三商虎、統一獅的老球迷擠進球場，就是為了一睹球星風貌。

龍潭兄弟棒球場培育出一代象、二代象，今天一代象的陳義信、洪一中、吳復連、李居民，二代象的陳瑞昌、陳瑞振等人也都出席，比賽分為藍、紅兩隊進行對抗，已高齡82歲的洪騰勝擔綱紅隊先發投手、打第一棒。

最終紅隊靠著吳俊達在9局下敲出再見安打，以9比8氣走藍隊，洪騰勝3局投完只失1分非自責分後先下場休息，7局再度登板，總計投6局失2分。

「我還可以再投，不會累。」洪騰勝中氣十足地說道，他透露自己2個禮拜會跟台大OB隊打比賽，自己還可以投完9局。

今天的軟式棒球賽在洪騰勝號召下，昔日球星都二話不說地答應出席，也讓他直呼開心，「開心看到他們這些球員，看到他們再回到這個球場也想起很多回憶。」

「假日飛刀手」陳義信也說，今天是棒球場改建後首次再度回來這裡，有種熟悉又陌生的感覺，「今天一代象、二代象很多球員都在，大家都有自己的事情要忙，很多人都好久沒見了，回來這裡覺得很懷念，到球場覺得很熟悉，但看到新蓋的（名人堂花園）大飯店又有點陌生。」

結束下午精彩的比賽後，晚上還將舉行晚宴，球星還將展現歌喉，與球迷們創造最獨特的棒球回憶。

兄弟象隊創辦人、「職棒之父」洪騰勝。（毛琬婷攝）

中職退役明星球員軟式棒球賽在龍潭兄弟棒球場進行。（毛琬婷攝）

中職退役明星球員軟式棒球賽吸引不少球迷進場觀賽。（毛琬婷攝）

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