中共中央經濟工作會議18日閉幕。中央財經委員會辦公室副主任韓文秀今表示，今年中國是唯一實現正增長的主要經濟體，全年經濟總量將突破100兆人民幣，增長2％左右，在世界經濟中的份額將由去年的16.3％上升到17.5％左右。

韓文秀19日於北京舉辦的「2020-2021中國經濟年會」上說，今年是中國歷史上極不平凡的一年，中國遭遇了世紀罕見的三重複合型嚴重衝擊：一是百年不遇的新冠肺炎疫情突然暴發，二是世界經濟陷入二戰以來最嚴重的衰退，三是國際上單邊主義、保護主義、霸淩主義升級。

韓文秀強調，面對衝擊，中國率先控制疫情，率先復工復產，率先實現經濟增長由負轉正。今年我們交出了一份人民滿意、世界矚目、載入史冊的歷史答卷。韓文秀說，「十三五規劃」主要目標任務即將完成，全面建成小康社會勝利在望，但小康不是現代化，而是新生活、新奮鬥的起點。

(中時 )