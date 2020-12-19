雲林縣青少年閱讀大使選拔，共有20名學生入選。（張朝欣攝）

雲林縣政府19日舉辦首屆「雲林青少年閱讀大使」頒獎會，現場首播「雲林青少年閱讀大使」宣傳影片，邀請20名入選的青少年前來接受表揚。青少年閱讀大使由雲林國中王則倫與正心中學賴慧珉脫穎而出，未來將至各校巡迴推廣閱讀。

頒獎會由雲林縣副縣長謝淑亞、文觀處長陳璧君、2名青少年閱讀大使與微冊角落店家共同主持，現場首先播放「雲林青少年閱讀大使」宣傳影片，影片的中心訴求為「推動閱讀，我們需要您」，希望吸引更多人重視並保持閱讀習慣。

謝淑亞表示，閱讀可以轉換成力量，她年輕時在美國念書，無論歡樂或是悲傷時刻，書本總可以給自己向上的力量，當時最愛看琦君的書。現場每名青少年的參與，不僅證明雲林縣推廣閱讀有成，同時也希望藉由青少年的力量帶起另一波閱讀風潮，讓閱讀的氛圍傳遞圍繞更多人。

陳璧君指出，雲林縣政府廣邀全國12歲至18歲青少年報名參賽，共有來自全國23所學校、33名學生投件參賽，以舞蹈、戲劇、單口相聲等方式，呈現閱讀的多元樣貌。男、女組冠軍分別為王則倫、賴慧珉，將以雲林青少年閱讀大使的身分到校園、圖書館，分享閱讀心得並推廣閱讀風氣。

參賽學生說，現代人手機不離手，閱讀的人口愈來愈少，慢讀書本可以陪伴大家沈澱心情、思考問題、品味生活，在現今快節奏的社會中，更能幫助自己安頓身心，不致於被暴量的資訊所淹沒。

(中時 )