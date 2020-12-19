喜愛露營的民眾可抽空至石門水庫，體驗露營嘉年華及新型態運動。（桃園市政府觀旅局提供／黃婉婷桃園傳真）

現場設有軍事露營區，讓軍事迷大飽眼福。（桃園市政府觀旅局提供／黃婉婷桃園傳真）

桃園市政府首辦「2020運動露營大賞」，時間訂於20日上午11時，於石門水庫溪洲旅遊服務區盛大展開，邀請民眾至嶄新的石門水庫溪洲旅遊服務區，體驗露營嘉年華及新型態運動，現場還有許多在地美食攤位供民眾選擇，也有集章及解謎贈獎活動讓孩子玩樂。

市府觀旅局指出，露營嘉年華共規畫5大展區，包含行動露營區、軍事露營區、野趣露營佈置區、桃園童軍示範區及露營運動品牌村。行動露營區設有各式特色露營車及改裝車；軍事露營則結合露營、軍事及科普教育；露營運動品牌村則邀請各大運動露營品牌，展示最新的運動露營用品。

另外，市府也提供4大新型態運動體驗，包含走繩、滑索、水上划船及集章與健走解謎，適合親子共遊。此外，現場還有溪望音樂會、溪望市集、野餐場地，以及由力歐新能源與工研院合作研發的自駕電動巴士靜態展示活動，歡迎大小朋友攜伴參加。

觀旅局指出，「石門水庫溪洲旅遊服務區」未來將成為進入石門水庫從事休憩觀光活動的入口門戶，旅客必須將自家車輛停放於溪洲旅遊服務區後，再轉乘電動巴士或其他低碳車輛前往石門水庫遊憩，降低碳排放量，期能將溪洲園區打造成桃園低碳旅遊示範區。此次露營大賞除能讓民眾率先體會園區新風貌外，同時也為未來的招商案暖身，讓石門水庫再現往日風華。

(中時 )