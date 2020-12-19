能交到這樣的女友，上輩子肯定燒了好香！一名女網友抱怨，男友堅持開著20幾年的舊車不換新，且車內空間狹小，「一起出去玩雖然很開心，但真的好擠啊！真的超生氣為什麼他都不乾脆換一台！」原以為她是個拜金女，沒想到下秒卻脫口，「所以我決定，買一台車給辛苦的男友」，讓大批網友直呼原PO跟本是天使女友，可以娶回家。

原PO昨(18日)在臉書社團「爆怨公社」上發文表示，自己和男友感情好，且已入住男友家2、3年，擁有自己的個人空間，和男友家人也相處融洽，男友的母親更是對自己疼愛有加，「常常照顧一天要上12小時班的我，也不會強迫我打掃家裡或是一定要煮飯」。

「僅管如此我還是要抱怨男友」。她表示，男友每日上班到很晚，依然堅持接送她上下班，雖然貼心，但男友開著破舊的老車讓她相當不滿，「車子真的很舊！常常發不太動，雖然開了20年才8萬公里，烤漆掉了也是用油漆亂塗、喇叭也是壞的，車門超容易關不緊，前陣子才把車窗修好」。且車內空間狹小，男友又時常帶著爸媽、妹妹、家裡貓咪和她一起出遊，「雖然很開心，但真的好擠啊！」

她不解男友為何不乾脆換一台新車，本以為原PO是個不懂珍惜的拜金女，沒想到下秒她霸氣一句話，讓情況出現大轉折，「所以我決定，為了辛苦的男友，買一台車給他！」更請網友給出意見，哪一車款是最符合男友一家人需求的，「不然我真的是受不了，他們一家人真的對我太好了」。

貼文發出也讓大批網友狂讚原PO，是個懂事的天使級女友，「別人的女友，從來都不會讓人失望」、「快點嫁一嫁」、「台灣還有這樣的女生好感動，快點娶」、「根本是來放閃的」、還有網友笑稱，「你男友上輩子是阻止了小行星撞擊地球是不是？」

(中時新聞網)