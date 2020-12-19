新北富邦U18棒球邀請賽冠軍賽由新北藍（穀保家商）以4比3擊敗勁敵新竹市（成德高中）完成三連霸，不過新北藍贏得並不輕鬆，全場僅敲5安，直到9局下半才分出勝負，賽後新北藍總教練周宗志就稱讚成德高中水準高，能擠身A級行列。

新竹市今年在預賽以2勝1和分組第一之姿晉級決賽，先後完封台中市、苗栗縣挺進冠軍戰，並與新北藍隊纏鬥多局，雖然最後輸球，不過對手給予高度評價，周宗志說，「他們投手群不錯，今天派出的2左投、3右投控球都有不錯威力，今年換總教練（黃郁倫）後，帶給小朋友不同觀念，之前還在桃園盃擊敗平鎮拿冠軍，現在各隊不敢小視，應該能擠身A級行列。」

新竹市總教練黃郁倫聽聞後則認為不敢當，他表示高中棒球是三年一個循環，此屆高三有15名學生，這批孩子畢業後將面臨換血期，「投手群只有張畯耀跟游廷豪畢業，但內野手幾乎全畢業。」

黃郁倫是去年U18世界盃中華隊教練團之一，曾受周宗志指導，黃郁倫把周宗志視為師傅，「去年跟周教練在中華隊時，他有指導我，一些調度會遇到問題時，有錯誤的地方會問我想法，交流一下。」

黃郁倫表示此戰有預測到潘文輝會在球隊緊咬分數時上場，「他也是高中速度最快的投手，往後比賽一分輸贏也一定會是他上，我只跟學生說喜歡就攻擊，不嘗試就只能被壓著打，小朋友表現還可以，未來要突破這種速球派選手。」

新竹市後援投手張家睿。（大會提供）

(中時 )