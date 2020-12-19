民進黨立委賴瑞隆、羅致政、時代力量立委邱顯智、台灣基進立委陳柏惟等人昨聯名邀學者專家及民間人士舉辦「各地方議會納入政黨代表議員之效應及修法策略」公聽會，關於地方議員選舉比照立委選舉納入不分區的議題，民進黨新北市議員張志豪今（19日）指出，「國會與地方層次不同！」

張志豪指出，選制討論聚焦於給新人或小黨機會絕對具正面意義。但個人建議更值得各界討論的是，仿照國會，六都議會都要完全落實網路及電視直播，並納入全面的公民監督評鑑機制，才能讓具服務熱忱且專業問政的新人或小黨有表現的機會，進而改變地方政治生態。

此外，「國會與地方層次不同！」國會議員主要在全國性修法，聚焦朝野議事攻防和協商折衝，因此不分區立委職責在捍衛黨的立法主張，為政策辯護；但地方議員不同，除了監督市政問政及審查預算外，很大部分時間就是選民服務與市政建設推動，兩者性質差很大。

張志豪表示，不分區以大選區考量，吃掉區域席次，此舉恐提高區域議員當選門檻，有家族背景的資深議員或二代更具優勢，新人或小黨要生存比登天還難。

(中時 )