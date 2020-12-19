2020中職退役明星球員軟式棒球賽在兄弟象隊創辦人、「職棒之父」洪騰勝號召下，今天在龍潭兄弟棒球場展開，為了今天先發蹲捕，洪一中還特別挖出已經發霉的陳年手套，他還讚嘆洪董事長：「球投得真的很準。」
今天的棒球賽，洪一中擔任紅隊先發捕手，已高齡82歲的洪騰勝則是先發投手、打第一棒，前3局僅失掉1分非自責分。
曾是昔日兄弟象當家捕手的洪一中也忍不住讚嘆，「洪董事長的球真的很準，他打軟式棒球好幾年了，那個投球高度、要投多高進壘時會是好球他都很熟悉，他的好球率比杜福明還高。」
為了今天先發蹲捕，洪一中本還在煩惱自己沒有手套怎麼辦，昨天還特地與老婆一起找出陳年手套，他笑說：「你們看，都『生菇（台語，發霉）』了，還要擦一擦才能用，現在也沒有人用這麼爛的手套了啦！」
重返昔日在兄弟象時期春訓時的球場，洪一中也直呼懷念，「離開（兄弟）後就沒有再回來這裡了，今天這個比賽由董事長號召，幾乎大家都到了，能再回來這裡真的很開心。」
(中時 )
#中職退役明星球員軟式棒球賽 #兄弟象 #洪一中 #洪騰勝
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。