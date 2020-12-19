2020中職退役明星球員軟式棒球賽在兄弟象隊創辦人、「職棒之父」洪騰勝號召下，今天在龍潭兄弟棒球場展開，為了今天先發蹲捕，洪一中還特別挖出已經發霉的陳年手套，他還讚嘆洪董事長：「球投得真的很準。」

今天的棒球賽，洪一中擔任紅隊先發捕手，已高齡82歲的洪騰勝則是先發投手、打第一棒，前3局僅失掉1分非自責分。

曾是昔日兄弟象當家捕手的洪一中也忍不住讚嘆，「洪董事長的球真的很準，他打軟式棒球好幾年了，那個投球高度、要投多高進壘時會是好球他都很熟悉，他的好球率比杜福明還高。」

為了今天先發蹲捕，洪一中本還在煩惱自己沒有手套怎麼辦，昨天還特地與老婆一起找出陳年手套，他笑說：「你們看，都『生菇（台語，發霉）』了，還要擦一擦才能用，現在也沒有人用這麼爛的手套了啦！」

重返昔日在兄弟象時期春訓時的球場，洪一中也直呼懷念，「離開（兄弟）後就沒有再回來這裡了，今天這個比賽由董事長號召，幾乎大家都到了，能再回來這裡真的很開心。」

洪一中。（毛琬婷攝）

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