立法院將在下周表決萊豬開放行政命令，民間反瘦肉精毒豬聯盟17日公布立委對「是否廢止衛福部的8項行政命令，禁止萊豬進口？」的假投票調查，結果民進黨僅立委莊瑞雄反對廢止行政命令，其他立委皆不願表態。蘇偉碩批萊豬對人體有害被查水表，國民黨紛紛聲援。前民進黨立委林濁水表示，綠委因退縮而傷，藍營因勇肆無忌憚而傷，可說兩敗俱傷。有網友不禁回說：「請問現在是誰執政？一直講以前。」

林濁水今天在臉書貼文表示，民進黨立委嚇到只有一個人大聲為萊豬政策辯護，傷到極點。相對的藍營放膽直攻，勇於運用學術。藍所謂學術者，化特布他林為萊克多巴胺之術也，化萊克多巴胺為漂浮氣體之術也，化濃度16mM為0.016mM之術也，乃高級如化鹿為馬之術也，故被藍奉為神聖不可侵犯之術也。

藍大市長又嗆，只要萊都反，這不是反馬了嗎？真一貫、真勇。但是當立委表決時擁馬支持萊牛紀錄馬上曝光，這也屬化鹿為馬之學術否？當然勇術還有勇於演豬內臟大戲…。綠委退縮而傷，藍勇到肆無忌憚而傷，兩敗俱傷，真可嘆。

網友紛紛回應說，「不就是老樣子，裝睡的人叫不醒！」、「2009年大師還在DPP吧…萊牛說成毒牛，也是當時的貴黨所述一詞。」、「萊牛到底是不是毒牛，一句話就是了。」、「綠藍都是雙標黨，昨是今非，昨非今是。」、「撐過1月份大家就都忘光光了。」

民進黨立委嚇到只有一個大聲為政策辯護,傷到極點.相對的藍營放膽直攻.勇於運用學術.藍所謂學術者,化特布他林為萊克多巴胺之術也,化萊克多巴胺為漂浮氣體之術也,化濃度16mM為0.016... 由林濁水發佈於 2020年12月18日 星期五

(中時新聞網)