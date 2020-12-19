天后張惠妹台東跨年演唱會進入倒數，19日首批舞台器材由6輛拖板車運抵台東，器材一卸下就占滿台東國際地標草皮，工作人員透露舞台背景將超過3層樓高，會將國際地標建物整個遮住。（蔡旻妤攝）

天后張惠妹台東跨年演唱會進入倒數13天，19日首批舞台器材由6輛拖板車運抵台東，器材一卸下就占滿台東國際地標草皮，讓不少民眾看傻眼，直呼「果然是國際級水準」。工作人員表示，後續還有14輛拖板車將陸續運抵會場，20日起開始搭建。

在附近散步的民眾驚訝表示「從未見過如此大陣仗的舞台！」他說至今參加台東各種大大小小的活動以來，從沒看過光是舞台器材，就快裝滿整個場地，不排除未來幾天內都將抽空來此一睹舞台搭建情形，並大讚天后是以國際水準的規格來款待「妹迷」及鄉親，可想而知屆時一定會嗨翻全台東。

阿妹31日將在台東市國際地標舉辦免費跨年演唱會，預估吸引上萬人潮，日前縣長饒慶鈴也透露線上登記已逾4萬人。主辦單位19日開始運送舞台器材及相關設備，載滿器材的6輛拖板車清晨運抵會場前，就引起民眾注意，不斷拿起手機搶拍照，路旁的民眾都看傻眼，一度還以為有大型工程施工。

據載運器材的工作人員表示， 6輛拖板車只是運送首批器材，後續還有14輛會運達，將從20日開始搭建，預計需要5至7天的工作天。工作人員透露舞台背景將超過3層樓高，會將國際地標建物整個遮住，但坦承台東的東北季風風勢強勁，擔心將會影響舞台搭建進度，並且希望一切順利。

(中時 )