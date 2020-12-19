向上國中第一屆美術班舉辦畢業展，學生們開心在展出作品前拍照，秀出3年努力成果。(林欣儀攝)

向上國中第一屆美術班舉辦畢業展，學生們開心在展出作品前拍照，秀出3年努力成果。(林欣儀攝

生活中零散的碎片可以拿來做什麼？幫助年輕學子細細觀察生活中的每個片段，台中市向上國中以「藝養畫探」為主軸，帶領第一屆美術班學生們譜出一幅幅動人畫作，即日起至12月30日在大墩藝廊展出，邀民眾品味少年少女們3年的學習成果。

白色扇面上的點點花朵、展現年輕學子們細膩的一面，另一幅貼畫「飄香」令觀者看了忍不住對創作者的巧思按讚，此外，展場中還有西畫、水墨書法與設計立體創作等各式作品，都是出自向上國中第一屆美術班畢業生之手，展現他們的獨樹『藝』格。

向上國中表示，首屆美術班畢業展定名為「藝養畫探」，藉以表達充沛的藝術養分和創作能量，原在台中一中任教的指導老師邱玉晴說，108克剛正夯，在素養導向教學下的美術班課程與創作更多樣化；指導老師賴于婷則認為，學生們透過凝視與觀察，將生活碎片譜成創作。

畢業展策展人陳采青表示，這次設計創作主題是「指向未來」，在充滿歷史印記的2020年，疫情尚未平息，許多事轉至網路線上，美術班學生結合多媒材設計，從創作中抒發「藝」情、反映時代，表達對未來光輝斑斕的期許，帶下黑暗中的盼望，作品更值得細細品味。

(中時 )