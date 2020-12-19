針對2022高雄市長人選，國民黨高雄巿黨部主委李哲華19日認為，國民黨現在高雄的支持率如果不高，誰出來選都是苦戰，希望以1年的時間布局，提升民眾對國民黨的認同與好感，下任市長人選自然順水推舟。

國民黨高雄市客家事務委員會，19日舉行第1屆第5次委員會議，李哲華代替主席江啟臣感謝所有人參與上周黨慶活動，也提到2018年，國民黨在高雄取得勝利，但也在今年重挫士氣，希望能夠再度團結一心，再次出發。

除了表示高雄巿長人選，希望1年時間布局，先提升國民黨在高雄的好感度，他也指出，高雄市議會國民黨團三讀通過全國第1個「瘦肉精零檢出」食安條例，這是議員們同心協力的結果，未來將續與黨團合作，共為高雄努力。

至於明年2月6日的罷捷投票，接下來的反萊豬連署、公投綁大選連署等，李哲華強調，需要所有鄉親站出來相挺，才能真正達成目標。尤其特別號召鳳山區的朋友，在明年2月6日務必出門投下罷免票，讓不適任的議員下台。

為強化地方組織，國民黨將以高雄為全國示範區，設置次分區召集人，日後可望成立公教警消委員會、宗教委員會、財務委員會等委員會，以彌補原本組織不足。至於黨務資金，除了黨公職繳交，也會透過募款，積沙成塔。

(中時 )