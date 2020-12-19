嘉義縣長翁章梁今（19）日向行政院長蘇貞昌爭取嘉義縣設置科學園區，蘇貞昌當場指示科技部長吳政忠規劃，他說，「愛乎有啦！（台語）嘉義縣有土地，中央要大力投資，讓它做起來。」

蘇貞昌今天率經濟部長王美花和行政院團隊視察嘉義縣馬稠後產業園區，翁章梁、立委陳明文、蔡易餘、吳玉琴及議長張明達，一同向蘇貞昌爭取在嘉義縣設置科學園區。陳明文表示，台灣西部從北到南，就只有嘉義縣沒有科學園區，導致人口外移，年輕人都外出找工作。

蘇貞昌指出，西部廊道不只嘉義縣沒有科學園區，還有屏東縣，以屏東縣人的立場，他瞭解嘉義縣民的感受，當場向吳政忠說，「愛乎有啦！（台語）嘉義縣有土地，中央要大力投資，讓它做起來。」今天來不能讓嘉義人失望。

蘇貞昌說，日前行政院召開科技會報，台積電前董事長張忠謀、與會的科技大老都指出，科技業在台投資，目前遇到最大的難題就是沒有土地，嘉義縣要邁向「農工大縣」，就剛好遇上這波的需求，「所以嘉義慢行，無一定會慢到啦！」

蘇貞昌說，嘉義縣願意提供土地，也沒有限制只要半導體產業來投資，從產業多元的角度來看，還有很多科技產業適合來嘉義，請科技部、經濟部、國發會等相關部會快點進行規劃。

(工商 )