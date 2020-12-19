南韓淫魔趙斗淳2年前犯下性侵女童的殘忍罪刑，震驚南韓社會，還被拍成電影《素媛》，日前他終於服滿12年刑期出獄，引起各界關注，不但大批警力駐守趙斗淳住家樓下，連許多網紅和民眾到場湊熱鬧，沒想到卻突然傳出聚集的人群都消失，趙斗淳疑似又搬家了，頓時讓整個南韓社會人心惶惶。

趙斗淳於12日返回京畿道安山市檀園區妻子住處，然而房東知道他們的身分之後，卻要求他們搬離，「住在一棟樓的其他租客都感到不安，有些人還要搬家」，沒想到又被直擊，在住家樓下待機24小時的警力突然全部消失，對此警方回應，基於個人隱私，他們無法透露趙斗淳的下落。

Youtuber李浚燮（이준섭，音譯）於17日上傳的影片中可以看，原本擠得水洩不通的街道已經變得空蕩蕩，不僅警力全部撤離，連示威群眾都沒看到，畫面曝光後掀起討論，有知情網友留言透露，其實趙斗淳夫妻早已搬離該處，住宅裡也已經空無一物。

李浚燮18日再更新，「附近真的沒什麼警察，從警力不再投入的情況來看，趙斗淳搬家的傳聞恐怕可信。」然而目前此消息未獲得任何官方證實，趙斗淳在南韓政府官網上的資料也沒有更新，住址還是維持目前的公寓位置。

(中時新聞網)