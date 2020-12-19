台中榮總院內19日舉行「2020好呷俱樂部第10屆食道癌病友會」，來自各地病友們分享抗癌心得，大家還相約爬山、騎單車等運動顧健康；張姓病友分享罹癌過程，術後加入中榮「速復康」計畫，把40年菸、酒惡習戒掉，感謝醫療團隊及家人陪伴。

56歲張先生說，15歲就抽菸、喝酒，6年前某日吞嚥困難，切片報告被確診為食道癌，有醫師建議用舊式傳統剖開方式手術，他無法接受，後來轉診至台中榮總行微創手術，逐漸恢復健康，戒菸也戒酒，運動健身，保健康。

50歲郭先生表示，20年的菸、檳、酒習慣戒不掉，去年10月突然吞嚥困難，到診所胃鏡切片檢查，竟是食道惡性腫瘤，轉診至台中榮總，檢查確診為食道癌第3期，除接受化療及手術並加入中榮「速復康」計畫，減少疼痛感，術後約2周可喝水，4周可正常進食，完全戒除菸檳酒等不良習慣。

台中榮民總醫院每年收治食道癌患者約150人，11年前成立「食道癌診療團隊」，包括，胸腔外科、腸胃科、放射腫瘤科、核醫科、放射線部、病理部、血液腫瘤科、安寧緩和、專科護理師、腫瘤個案管理護理師、營養師、社工及諮商心理師等，提昇患者生活照護品質。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網關心您：吸菸有害健康！

(中時 )