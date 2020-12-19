台南市東區一名陳姓民眾日前向警方報案，指出本月11日清晨，當一家人在住家2樓熟睡時，遭到竊賊入侵民宅並搜刮現金3000元。警方調閱監視器後，發現此人為53歲的曾姓慣竊，並迅速將他逮捕到案。

台南市警一分局德高派出所長陳宗鑫說，本月11日接獲民眾報案，稱其住宅遭竊，損失現金3000元，員警獲報後，立即至現場勘察採證。派出所依規定受理報案，隨即指派員警積極追查，至現場周遭查訪後，日前循線將該名曾姓嫌犯逮捕到案。

不過，警三分局表示，12月15日也曾接獲民眾報案，稱嫌犯以同樣手法意圖侵入住宅，警方也派員到場了解相關案情，掌握相關事證，持續比對是否為曾嫌所為。目前全案已依加重竊盜罪嫌，將曾嫌函送台南地檢署偵辦。

第一分局提醒，凡離開住屋處所，應將大門關上且務必上鎖，儘管出門片刻也要加以留意，避免竊嫌有機可乘闖空門，要是竊嫌持有工具、凶器，更是十分危險，務必留意。

(中時 )