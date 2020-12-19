2020中職退役明星球員軟式棒球賽在兄弟象隊創辦人、「職棒之父」洪騰勝號召下展開，49名退役球星齊聚龍潭兄弟棒球場，「金臂人」黃平洋還與「假日飛刀手」陳義信上演首度的投打對決，最終陳義信從黃平洋手中敲出安打，在首度投打對決中勝出。

黃平洋今天上場中繼3局，在5局下碰上陳義信，他表示，過去從業餘時期到後來進職棒，從未和陳義信投打對決過。

黃平洋開玩笑的說，看到陳義信上場打擊時，心想要把他「丟下去（台語）」，「被他打安打還好啦！好玩嘛！這次洪董（洪騰勝）很熱心，機會也很難得，每個人都很珍惜這樣的機會。」

黃平洋表示，原本今天自己只要投1局，但因為是軟式棒球，身體感覺還好就多投幾局，不像之前的OB賽是硬式棒球，多投幾局身體就不太行了。

黃平洋還誇讚陳義信投得很好，玩全沒有像是退休的感覺；陳義信則笑說：「他（黃平洋）是我學長，是我學習的對象，今天是我狀況最差的一次，我還要繼續加油。」

陳義信今天展現投打「二刀流」中繼2.2局被敲7支安打、失6分，打擊則有1安表現，而他退場後也拿起麥克風向球迷喊話，「很抱歉今天沒有投好，我會回去再練，明年再來。」

陳義信。（毛琬婷攝）

(中時 )