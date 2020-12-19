信義鄉東埔村長伍金豎罷免案，19日在東埔國小投票，罷免案被否決。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

南投縣信義鄉東埔村長伍金豎罷免案，19日在東埔國小進行投票，總共有543人投票，投票率56.1％，其中，同意罷免166票、不同意罷免369票、無效票8票，同意罷免票數未達投票人總數的1／4票門檻，罷免案被否決，確定沒有通過。

信義鄉長全志堅表示，針對東埔村長罷免案，鄉公所維持中立的立場，現在，投票已經結束，希望一切回歸正常；而且，罷免案造成村民間的感情撕裂，鄉公所將會盡力協助弭平紛爭，促進地方的和諧，更希望不要影響縣府對東埔的建設。

南投縣選委會副總幹事黃志聰表示，依照《選舉罷免法》規定，東埔村長罷免案選舉人總數968人，罷免需有1／4同意，亦即242票，而且，同意罷免者票數，必須大於不同意者票數，才能通過罷免；而在罷免案經東埔村民否決後，就不能再對伍金豎提出罷免案。

伍金豎遭部分村民質疑將與財團合作，開發山林破壞祖靈地，還有撤換鄰長，引發部分村民不滿，因此提出罷免案。

伍金豎則強調，東埔在玉山國家公園區內，法令嚴格限制重重，根本不可能有違法開發行為；至於換鄰長則是該名鄰長無法配合，更換都依行政程序辦理，可能是認知有差異。

東埔村近年來最大的工程，就是南投縣政府向內政部營建署爭取的前瞻計畫，投入3億元改善東埔溫泉區景觀及整頓管線等工程，全部都由縣府主導，即使是信義鄉公所也只能居間幫忙協調，村長根本無權決定什麼事！

(中時 )