43歲徐男日前遭蘆洲警例行路檢時，身上因攜帶大麻花遭查獲，雖徐男堅持不願透漏毒品來源，但透科技偵查技術回查，發現徐男與另名潘姓友人有過密切聯繫，兩人在新北市淡水區一處合租一處民宅，警方申請援索票到該處搜索，發現竟是是大麻種植場，起獲大麻活株40株、成品約莫1公斤，市價高達上百萬元。

據了解，交通分隊日前在八里區執行路檢勤務之際，查獲徐男持有第二級毒品大麻花共45.6公克，雖徐男不願透漏毒品來源，詢後依毒品罪嫌函送。

警方最後查出兩人共同在淡水一處豪宅承租別墅，懷疑可能栽種大麻的工廠，掌握相關事證後，向地檢署聲請搜索票，13日晚間前往搜索，搜出大麻活株40株、成品約莫1公斤，以及裁剪工具、生長燈、灌溉設備等證物，初估市值高達百萬元。

警方調查，潘利用曾在舞台搭棚工作的經驗，在屋內架設大麻種植場，還利用植物生長燈和反光布增加日照，企圖讓大麻長的更好藉以獲取暴利，未料大麻尚未成熟前就遭警方逮獲，警方訊後將兩嫌依毒品罪嫌移送士林地檢署偵辦。

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(中時 )