演藝圈女星同台，表面和平，私底下暗藏洶湧。近日大陸真人秀節目《追光吧！哥哥》曝光一段預告，來賓楊冪與鄭爽繼合作電視劇《古劍奇譚》，睽違6年再度同框，引發網友熱議，同時也起底兩人先前同台受訪難得一見的經典場面。

楊冪、鄭爽當年為《古劍奇譚》宣傳受訪，當時鄭爽面對媒體瘋狂追問，先是大方認了與張翰戀情，接著又坦承整容，「我覺得沒有什麼好避諱的。」想不到此時媒體又問了站在鄭爽旁邊的楊冪，稱她先前也被傳過整形，要不要幫鄭爽說了什麼？

楊冪、鄭爽睽違6年再度同框。(取自YOUKU YouTube)

突然被cue到的楊冪，當下反應超真實，先是傻愣一秒，接著尷尬笑了出來，「呵呵呵呵呵。」鄭爽則是接話：「我覺得是很正常的事情吧我覺得。」講完眼神又看向了楊冪。

鄭爽承認整容 旁邊楊冪躺槍

鄭爽強調，她不想否認整形這件事，整形是想改變自己一下，「我覺得我會把自己的長相都把握自己的手裡面，不會在乎外界覺得我怎麼樣，我會在乎自己想法多一些。」

相隔6年再度重溫這段經典訪問影片，吸引大陸網友熱烈留言「哈哈哈，鄭爽贏了，楊冪一臉尷尬」、「原來楊冪幾年前長那樣啊」、「看一次笑一次」、「哈哈哈一直對著鄭爽問的麥克風也舉到她那裡，看得出楊冪不太爽」。

(中時新聞網)