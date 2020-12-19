「補教天后」陳子璇宣布和高國華離婚後，不斷在臉書分享昔日和高國華的戀愛過程，引發高國華前妻蔡郁璇不滿批「厚顏無恥」，而陳子璇也回應「希望妳能正向一點」，2個女人的戰爭一觸即發，18日蔡郁璇再度發文，透露自己最近得到了一番體悟，疑似在暗指陳子璇。

蔡郁璇在臉書發文表示，她最近去找一位老師問事情，老師說的一句話讓她印象深刻，「這世間沒有對或錯，一切只有因和果」，如果覺得這輩子有誰欠了自己，很有可能是因為上輩子自己欠了對方，所以今生要來還債，「還完從此兩清，下輩子就不用再見。」

最近找了一位老師問事， 她說得一句話，深深印在我腦海裡。 她說： 這世間沒有對或錯， 一切只有因和果。 這輩子你覺得誰欠了你， 可能是前輩子你欠了他， 所以今生註定要來還。 還完從此兩清， 下輩子就不用再見。 所以，用這樣的思維去思考世事， 用這樣寬容豁達的態度面對人生， 用這樣的角度去看待于你有怨的人， 一切是是非非恩恩怨怨， 在須臾之間，消失不見。 用正面的態度面對人生， 我們都會過得很快樂🥰🥰🥰 由我是蔡郁璇發佈於 2020年12月18日 星期五

蔡郁璇透露，如果能用相同思維去思考世事、用豁達的態度面對人生，「用這樣的角度去看待於你有怨的人，一切是是非非恩恩怨怨，在須臾之間，消失不見。」希望大家都用正面態度面對人生，生活才會過得快樂，卻疑似是在回應陳子璇的貼文，暗喻自己不想跟對方爭論計較。

蔡郁璇時常在臉書分享自己的生活體悟。(圖/翻攝自蔡郁璇臉書)

不少網友看了貼文後都為她打氣，「判斷與抉擇，同等重要；不同的是先後，不變的是自己。」、「遇到對的人就做對的事，遇到錯的人就低調行事」，也有網友直接點破，「男主角開始重新生活，所以放開過去，不需要再和另外女主角起舞」，對此，蔡郁璇大方回應，「所以我還是做我自己，不會聞雞起舞。」

(中時新聞網)