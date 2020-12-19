中天新聞轉戰YouTube頻道。（圖／本報系資料照片）

中天新聞轉戰YouTube頻道，播報方式不斷推陳出新，各節主播更是大解放，繼鄭亦真吃漢堡、劉盈秀跳螃蟹舞，其他主播也搭上超夯話題動漫《鬼滅之刃》多元發展，讓新聞不再死板，獲得網友一片好評，目前頻道訂閱數也已經達到226萬。對此，台灣大數據研究專家金志聿則是表示，訂閱人數持續上升、斗內數字短短5天就突破百萬，預測下周中天就能穩佔台灣冠軍寶座。

台灣大數據研究專家、網路溫度計創辦人、中原大學資訊管理學系專任助理教授金志聿，接受《中評社》訪問時提到，中天新聞在這一個月被網友討論數很高，以前分析電視台都看收視率，網路是電視「附屬品」，現在中天新聞台關台，反而讓網路聲量變高。

另外，金志聿以訂閱人數成長的時間做為分析，他發現，當訂閱人數從100萬人到150萬人，增加這50萬人花了512天，但是從150萬人到200萬人，這50萬人增加只花了14天，加上頻道斗內數字短短5天就突破百萬，預測下週中天就能穩佔台灣冠軍寶座。

至於，好感度部分，金志聿發現有一個轉折點很有趣，以往談到中天，印象是深藍支持者愛看，在網路聲量總是負面大於正面，但在中天快要關台的前兩天，「正面大於負面」，反而關台的那一剎那，對中天好感度提升很多。

不過，他也直言，當然現在「新鮮感」有優勢，不過，未來在視覺、風格、美感、深度都要顧及，還有國際影響力，才可能成為領導品牌。

(中時新聞網)