南韓天后級女歌手洪真英（홍진영）最早是以女團出道，之後單飛轉型成Trot風格的歌手，她也以朝鮮大學博士的高學歷受到關注；近期洪真英卻遭爆出論文抄襲率99%，高學歷形象全都假的，她演藝工作紛紛遭喊停，昨（18）日她主動向大眾道歉求原諒，解釋為何會否認說謊。

一般人印象中明星學歷都不會太好，洪真英出道後網友挖出她的學歷，得知她是朝鮮大學畢業，還向上攻讀碩士和博士，超高學歷讓粉絲更讚賞；豈料，今年11月洪真英遭爆料，她的碩士和博士論文都涉嫌抄襲，引起爭議，其中更有一名教授跳出來指正「論文抄襲率高達99%」。

昨（18）日洪真英主動向大眾道歉求原諒，解釋為何會否認說謊。(圖/ 摘自洪真英IG)

洪真英一開始對論文抄襲一事，堅稱沒有抄襲，還說願意放棄碩士和博士學位，但在全案調查中，她原先的工作都紛紛喊卡，甚至只能從節目下車；而昨日她在IG曬出一張手寫道歉信，坦言因為抄襲事件剛好在她回歸樂壇爆出，她怕承認就失去表演舞台，只好將自己的錯誤找各種理由合理化。

另外，洪真英也寫到，「我很害怕我一路走到今天的所有努力，都會被當成謊言」，才會萌生出靠放棄學位讓事情落幕的天真想法；她也正視自己問題，「明明做錯事就應該好好道歉，但我卻找藉口代替反省，我不夠成熟，感到非常抱歉」。最後她強調會好好反省，將來會做更多有意義的事情。

(中時新聞網)