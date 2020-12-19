精神科醫師蘇偉碩因關注萊豬、萊牛常發表意見，近日遭衛福部以「散播假訊息」為名，以《食安法》告發、將被約談，蘇偉碩17日回應，應訊時將會聲請傳訊前後矛盾的蔡總統當證人。有媒體就此做民調，調查「蔡總統是否該去當證人」，投票結果今天出爐。

TVBS媒體民調。(圖/翻攝自TVBS網路投票網站)

媒體《TVBS News》就對此做網路投票，以「反萊豬醫師蘇偉碩表示，應訊將聲請蔡英文總統當證人，您覺得蔡總統應該去當證人嗎？」為題進行調查，投票時間為12月17日至18日截止。從投票結果可發現，認為「應該」的票數有121票，比例佔96.8%，認為「不應該」的票數有3票，佔2.4%，「沒意見」的票數1票，佔0.8%。

蘇偉碩長期反萊豬，先前馬英九政府2008年開放萊牛時，民進黨曾邀請他去上課，說明萊劑的毒性，當時民進黨蔡主席還邀蘇醫師及一干要員上街抗議，但12年後，蘇偉碩堅持反萊豬的立場沒變，民進黨卻為了開放萊豬，將矛頭對準蘇醫師。

對於衛福部食藥署以食安法對他提告，蘇偉碩17日開記者會表示，會聲請傳訊蔡英文當證人，因為蔡英文在2009年曾領導反毒牛大遊行，他強調，自己的發言都有憑有據，對於衛福部以訟止謗的做法感到十分悲哀。

(中時新聞網)