好環保的耶誕樹！台中市民政局攜手台中市沐風關懷協會及台中市眾教會，在市府前廣場舉辦「2020台中好耶誕」，由藝術家林揚規畫打造12米高、以8支孟宗竹集結打造的耶誕主樹「伯利恆之星」，為城市禱告平安與祝福。

竹藝耶誕樹樹體中央採中空設計，讓民眾可從四面八方進入樹中央內拍照打卡，不同於以往的新視覺焦點，成為台中好耶誕的新亮點。

副市長黃國榮表示，有別於傳統耶誕樹的素材，佳節過後常成為巨型廢棄物，浪費且不環保，市府響應綠能永續，以具體綠色行動為地球盡心力，設計「台中好聖誕」主燈耶誕樹。

民政局長吳世瑋指出，耶誕樹主燈，將耶誕節意象結合公共藝術，以簡約、現代、時尚風格呈現，形成與眾不同的特殊聖誕風格，竹藝耶誕樹樹體中央採中空設計，讓民眾可從四面八方進入樹中央內拍照打卡，不同於以往的新視覺焦點，成為台中好耶誕的新亮點。

「台中好耶誕」耶誕樹主燈創作者林揚說，旅外13年返台後，設計的第一件大型公益公共藝術，耶誕樹採用台灣本土南投竹山的孟宗竹搭設而成，以環保永續概念替代塑膠製品。

還與竹山當地竹藝團隊共同製作，東方禪意與西方節日的巧妙融合，體現台灣海納百川的文化包容力。

(中時 )