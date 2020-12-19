體感互動裝置〈早春圖〉取材自故宮的經典畫作〈早春圖〉，藉由體感互動技術，讓民眾走入巨幅山水畫立軸中。（陳淑娥攝）

18公尺長奇幻水族世界，透過虛實整合方式與觀眾一起探索古代及現代海洋生物。（陳淑娥攝）

「經典之美─故宮數位印象展」19日在港區藝術文化中心登場，展覽結合5G訊號、AI、8K數位科技及全台最長互動海底隧道作為主打亮點，並介紹〈早春圖〉、〈谿山行旅圖〉、〈富春山居圖〉等文物，19日舉行開幕儀式，民眾可透過新科技化身為畫中人，進行一場奇幻藝術之旅，展期至明年3月7日止。

「經典之美─故宮數位印象展」昨天在清水港區藝術文化中心開展，由台中市文化局與國立故宮博物院三度攜手籌辦，包括台中市副市長令狐榮達、故宮博物院副院長黃永泰、市議員楊典忠、王立任，以及多位藝術家均到場共襄盛舉。

令狐榮達表示，本市第三度與故宮攜手合作數位特展，在古典美學融合現代科技，除有跨時代的教育意義外，並以有趣的方式傳達文物內涵，近距離的賞玩故宮國寶，絕對讓中部民眾不虛此行。

黃永泰指出，近年來數位故宮透過AI人工智慧與8K高解析影像等教育推廣工作大受好評，本次展覽亮點-「水中藝想」，打造18公尺長奇幻水族世界，透過虛實整合方式，與觀眾一起探索古代及現代海洋生物對照圖像。

文化局表示，「經典之美-故宮數位印象展」精選故宮典藏作品，配合美學賞析方法作為展示脈絡，串聯五個展區，走入展場映入眼簾第一區為本次亮點－「主題：水中藝想」，18公尺長奇幻水族世界令人開眼界；第二區為「構成：山水新境」，展示文物〈早春圖〉、〈谿山行旅圖〉複製作品，設置「走入畫中」體感互動裝置及示意教具驗。

第三區為「風格：富春印象」，首次展陳「神遊富春江VR」，讓觀眾徜徉於黃公望〈富春山居圖〉多層次視覺饗宴；第四區為「故事：錯視奇珍」；第五區為「色彩：藝遊空間」，設置「神奇百駿」大型數位互動投影牆及教育學習區；第六區為「美學再想像：故宮文創」，結合上述五個賞析重點，激發觀眾創意思考。

(中時 )