不滿政府開放萊豬，醫師蘇偉碩主張萊克多巴胺毒性是搖頭丸的250倍，被衛福部認定為不實謠言向警方告發，依法最重可判3年以下有期徒刑；蘇偉碩17日表示未來會聲請傳訊總統蔡英文當證人。前民進黨立委林濁水卻表示，衞福部告蘇偉碩造謠，開庭時也應該請蘇大精神科醫師做證。

蘇偉碩17日表示，總統蔡英文在2009年曾領導反毒牛大遊行，當時稱萊牛是毒牛，因此他用科學證據證明萊豬就是毒豬，並無不實，因此他會聲請傳訊蔡總統當證人。蘇偉碩說，他發言的內容皆有所本，衛福部告發他，是要壓制反對言論，並無心探討萊劑的科學真相；更對衛福部動用警察機關恫嚇人民的行動，感到悲哀。

林濁水在臉書指出，蘇偉碩表示，應訊時將會聲請傳訊前後矛盾的蔡總統當證人，因為她在2009年曾領導「反毒牛」大遊行。在邏輯上，這站得住腳。

林濁水接著表示，同理，既然蘇偉碩臉書說的萊劑比安非他命毒250倍幾個字，這兩天被前後矛盾掉了，衞福部告蘇偉碩造謠，開庭時也應該請蘇大精神科醫師做證以示公平。（還有水表不查，堅持250倍是學術，一查就不是250倍了，學術自由怎麼可以因為一查就放棄了，不行吧。）

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(中時新聞網)