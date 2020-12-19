家扶基金會19日舉辦「2020全國扶幼感謝暨表揚大會」，榮獲保楷模的楊琇茹，經營龍興早餐店，協助中心設置捐款箱、投入愛心餐待用店，聽到女兒告知班上有同學家境不好沒錢吃早餐，她就多準備幾份早餐請女兒帶去學校，免費提供給有需要的孩子。

南台中家扶中心主任王金敦表示，該中心今年扶幼楷模以及十年扶幼委員共有八人獲獎，希望他們的善行廣為人知，影響更多人起而效法，社會美善循環，有更多弱勢家庭獲得關注及照顧。

詹芸錞是南台中家扶的自立楷模，擔任中華民國活力體操協會副理事長，孩子喜歡的「米可老師」，她幼時父母離異，家境清寒，開始接受家扶的扶助，靠著自身努力，爭取到家扶每學期大專獎助學金，倚靠半工半讀完成大學學業，懷抱感恩的心，到家扶中心教導幼兒體操，用行動實際回饋家扶。

賴玉琴是家扶永久認養人，獲扶幼委員表揚，談到助人，她自認受到家扶幫助更多，因為是單親，家扶讓她以身作則投入公益，孩子知道也有能力給予他人幸福，鼓勵正接受扶助的兒少，面對苦難淬鍊生命，持續閱讀擁有好判斷力和選擇的智慧，就有機會翻轉人生。

(中時 )