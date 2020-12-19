金門縣第17屆〈浯島文學獎〉19日頒獎，17位得獎人以文會友，用全球華人的精湛作品再為「海濱鄒魯」延續薪火。副縣長黃怡凱期許在大家的生花妙筆下，讓世界各地看到文化金門的精采和深度。

黃怡凱表示，人生如朝露，唯有藝文是千秋事業，文學反映一個時代社會現象，留給後代研究資料，期盼透過文學獎的舉辦，鼓勵更多人參加文學創作，筆耕金門，為地方寫歷史，而浯島文學獎已經連辦17屆，一年比一年好，一屆比一屆豐碩，尤其在得獎人中看到新面孔，老將新秀相互爭輝，相當可喜！

第17屆浯島文學獎各組得獎人是（一）短篇小說組：1.首獎1名：張姿慧作品《一個沒有血緣的親人》，獎金新台幣15萬元。2.優等獎2名：徐麗娟作品《雲朵的彼方》，張英（王民）作品《小白》，獎金各新台幣8萬元。3.佳作獎3名（其中一名從缺）：陳昱良作品《烈嶼島上》、陳嘉甄作品《傷婚流年》，獎金各6萬元整。

（二）散文創作組得獎及作品：1.首獎1名：楊筑君作品《家書》，獎金新台幣10萬元。2.優等獎2名：賴俊儒作品《生活在他方》、林美華作品《金色之島》，獎金各新台幣5萬元。3.佳作獎3名：何國華作品《夏至前的午後》、陳昱良作品《阿叔的冬瓜餅》、梁評貴作品《吉仔花》，獎金各新台幣3萬元。

（三）新詩創作組得獎及作品：1.首獎1名：劉金雄作品《低調的優雅－山后聚落》，獎金新台幣8萬元。2.優等獎2名：徐麗娟作品《朝著我手指的方向》、王淑美作品《霧散之後－雨季不要來》，獎金各4萬元。3.佳作獎3名：林世明作品《遇見料羅灣》、楊筑君作品《乾杯，不是酒》、王怡仁作品《在瓊林－以怡穀堂為核心》，獎金各新台幣2萬元。

(中時 )