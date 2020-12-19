只要是人都會有慾望、有性慾，而每個人的程度也不同，有的人天生就性冷感，有的則是非常好色，究竟在12星座中，哪些星座最好色呢？《搜狐》近日分享各個星座的好色指數，其中第一名的好色程度甚至還爆表。

▎第12名 巨蟹座(06/22 – 07/22)：色心指數10%

巨蟹座選擇另一半時，雖然顏值也是條件，但更重視對方的內在美，觀念較為保守的他們，色心色膽都比較小，因此很容易看清現實，就算對方外貌再怎麼亮麗，他們也不會主動去撩別人。

▎第11名 處女座(08/23 – 09/22)：色心指數20%

處女的擇偶要求較嚴格，儘管也注重外貌，但更欣賞優秀的人，而他們在感情方面也較謹慎，對於慾望也控制的很好，是一個非常有原則的人。

▎第10名 摩羯座(12/22 – 01/19)：色心指數30%

摩羯座將大多的精力都放在自我提升，專注於其他事物上，也使他們的色慾逐漸降低，再者摩羯座的人個性保守，雖然也會經常講騷話，但他們經常會藏的很深，不會輕易外露。

▎第9名 天秤座(09/23 – 10/23)：色心指數40%

天秤座是標準的外貿協會，對於美非常講究，只要發現漂亮的人，眼睛就會離不開對方，看美女帥哥時，儘管能保持鎮定自若，但其實他們的內心早已波濤洶湧，只是因為他們有色心沒色膽，因此只敢遠觀而不敢主動撩對方。

▎第8名 金牛座(04/20 – 05/20)：色心指數50%

金牛座的人外表看似憨厚老實，但實際上內心可是騷動不安，即使慾望再強，他們也是有色心沒色膽，也不會有任何越界的行為，騷話大多只是放在嘴上說說，也不敢有實際的行動。

▎第7名 水瓶座(01/20 – 02/18)：色心指數60%

水瓶座雖有色心，但「發乎情，止乎禮」，看到有帥哥美女時，他們仍舊可以面不改色，也不太有心動的感覺，儘管在感情中已是老司機了，而且撩人的技藝高超，但他們總是能做到點到為止的境界。

▎第6名 雙子座(05/21 – 06/21)：色心指數70%

雙子座給人花心的印象，但實際上他們只是喜歡嘗試新鮮感，因此只要遇到喜歡的對象，他們就會主動告白，甚至經常只是被對方的外貌吸引，看見美色便會心生愛慕，但他們也毫不在意。

▎第5名 獅子座(07/23 – 08/22)：色心指數80%

獅子座個性強勢，而且很有野心，征服慾也較強烈，甚至愛在喜歡的人面前，展示他們的魅力，尤其對顏值較高的異性，他們絲毫不會掩飾自己的喜愛，甚至還很享受那種沉迷和魅惑。

▎第4名 雙魚座(02/19 – 03/20)：色心指數85%

雙魚座感情較為細膩且感性，只要遇到美色，就會沉迷其中，陷入後更是難以自拔，被人撩撥一下就容易心動，不僅如此，雙魚座抱持及時行樂的態度，因此對於美色毫無抵抗力。

▎第3名 射手座(11/23 – 12/21)：色心指數90%

射手座不僅崇尚自由，而且求知慾也很旺盛，不管在什麼領域，他們都會勇於嘗試，遇到美色時，儘管外貌看似不慌不忙，但他們其實早已沉迷，甚至認為不追到手絕不罷休，還會主動製造相遇機會，把握各種良機。

▎第2名 牡羊座(03/21 – 04/19)：色心指數99%

牡羊座個性本外向又熱情，對於愛也很勇於追求，只要有喜歡的對象，他們就會大膽出擊，而且完全不會隱藏，敢於正視自己的性慾，如果只是一時興起的慾望，他們的腦袋甚至會出現色色的畫面，可是色膽包天的人。

▎第1名 天蠍座(10/24 – 11/22)：色心指數200%

天蠍座天生擁有神秘感，也因此最會魅惑他人，求愛的態度更是瘋狂，甚至很喜歡情人的挑逗，因此他們的另一半或曖昧對象，應隨時要防備天蠍座的色心，以免他們過於熱情。

(中時新聞網)