「中華民國服務利他促進會」12月19日舉辦以「服務利他」為主軸做學術交流，各專家學者與現場嘉賓互動熱絡。

服務社會，利及他人，你我都是平民英雄。成立於2015年的「中華民國服務利他促進會」，旨在提倡人與人之間彼此關懷、相互扶持及熱心公益服務之理念。與嘉義市九華山地藏庵聯手推動的「服務利他獎」自開辦以來，已邁入第六屆，各服務方案的影響效益仍在持續發展中。企盼「服務利他」理念能深植國人心中，使它成為本世紀的顯學，也期望「服務利他獎」能夠改變社會成為台灣版的麥格塞塞獎，因此特邀各領域專業堅強的學者共同舉辦「服務利他-祥和社會，環境永續」為主題的學術論壇。12月19日舉辦三場充滿正面能量、意義非凡的學術論壇特以「服務利他」為主軸做學術交流，現場主講人及與談人藉由不同面向之剖析與探討，各專家學者與現場嘉賓互動熱絡。

「服務利他獎」主要目的在鼓勵民眾共同去觀察這個社會，然後發現社會的問題、感受到社會的需要，進而努力地去找尋解決問題的方法。嘉義市九華山地藏庵秉持菩薩慈悲為懷、人性本善的精神，播種著愛心良田，散播大愛，期望喚起社會大眾一起造福鄉里、回饋社會，與「服務利他」的精神不謀而合。

英國19世紀中期作家查爾斯‧狄更斯名言：在這世界上，能為他人減輕負擔之人，都絕非庸碌之輩。實現善的種子，人人都可以成為平民英雄一直是服務利他獎的核心價值，一直以來總是有一群充滿正面能量的平民英雄經由「服務利他獎」一起努力將服務由想法轉化為具體行動。把愛傳出去，猶如一粒稻種，萬畝福田之效。

衷心地期待各界共襄盛舉，藉由這場意義非凡的學術論壇讓服務利他更加開枝散葉，匯聚更多的正面能量，共同推動這個心性啟發、習性改造的耗大工程。

(中時 )