樂團noovy獻唱客語歌〈幸福的氣味〉揭幕。（新視紀整合行銷提供）

「2020客家流行音樂大賽」19日舉行，樂團noovy以改編的客語歌曲〈幸福的氣味〉揭幕，第一次公開唱客語歌，團員們笑稱是有「背」而來；此外，「金曲歌后」魏如萱（娃娃）及兩屆金曲獎最佳客語專輯得主黃子軒，同台合唱國客雙語版〈彼個所在〉，娃娃說：「同一句歌詞，但用不一樣的語言唱，感覺很新鮮也很特別。」

魏如萱也是第一次公開獻唱客語歌，她表示雖然奶奶是客家人，但沒有特別教她客語，有了這次的演出經驗，希望未來有機會能把客語練好，「如果要用客語創作其實很困難，但若是演唱發行客語單曲，未來希望有機會嘗試」。

黃子軒一直很喜歡娃娃的聲音，兼職電台主持的他常聽娃娃的廣播節目，學習如何做好電台主持工作。為了這次合唱，黃子軒特別花時間研究客語歌詞，發現〈彼個所在〉裡有很多內容都可以無違和地直接翻成客家話，更意外發現娃娃的客語發音非常好。

魏如萱金曲封后後工作應接不暇，得獎的興奮心情至今不變，笑說：「我自己也做了歌后的T恤和蠟燭，想要把這種很開心很雀躍的心情和大家說。」問起新年新希望，她期許自己可以「瘦下來」，笑說雖然每年都許一樣的願望，但真的很想瘦；此外，由於魏如萱的奶奶是花蓮人，她已規劃農曆過年回富里陪奶奶。

(中時 )