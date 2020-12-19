天帝教復興40週年紀念活動，舉行千人祈禱大會。（主辦單位提供提供／陳淑娥台中傳真）

天帝教復興40週年，19日在台中市清水區人曹道場天極行宮舉行「千人祈禱大會暨奮鬥成果頒獎典禮」，包括國民黨黨主席江啟臣、中國宗教徒協會理事長釋明光等人均與會，共為全球疫情大流行的減緩、國際經濟復甦及兩岸關係安定和諧而祈禱。

大會典禮除表揚2017-2020全教奮鬥成果外，針對「心靈光殿」活動，舉行頒獎儀式，鼓勵全教同奮力行「五門功課」，全方位的奮鬥修持。祈禱儀式由第四任首席使者陳光理帶領，來自北、中、南、東、美國、加拿大、日本教區神職人員、同奮等同步，在光殿、平等堂透過視訊直播，啟動千人祈禱儀式，虔誦皇誥，為天下蒼生祈福。

大會活動配合政府防疫規範，中部教區及天極行宮同奮親臨大會現場參與祈禱頒獎活動，南、北、東、美加、日本國教區同奮，以直播視頻在各教區教院或親和地點同步參與祈禱大會，國民黨黨主席江啟臣、中國宗教徒協會理事長釋明光參與祈福。

天帝教光理首席使者在致詞中提到，先天天帝教在人間復興、實驗、驗證四十年了，應該有持續落時與深化的層面，也必有檢討改進的地方。並提醒同奮，師尊駐世時，不斷一再強調與耳提面命，就是同奮信仰的基本原則即「天命、信心、奮鬥」。

天帝教倡導「覺世興仁」淨化人心，提倡每一位教徒，以心為本，建構「心靈光殿」，從人心淨化、戒逞私慾，以期降低劫難造成人類極大環境的危害程度，並祈求全球的安定與和諧。

(中時 )