歲末天寒之際，與熱力四射的街舞競賽一同HIGH翻五分埔，為輔導五分埔商圈形塑核心價值，北市商業處今年持續辦理「五分埔街舞衣術節」至今已邁入第三屆，於19日下午3點在五分埔進安宮廟埕廣場由參賽者熱情開賽飆出各自獨特的舞技，臺北市副市長黃珊珊也到場為選手加油打氣，各組參賽者奮力展現高超舞技，相互較勁，經過精彩刺激的競賽後，透過專業評審老師選出今年得獎者，並由副市長黃珊珊頒獎予前3名得獎隊伍。

黃珊珊表示，五分埔商圈以成衣批發購物的特色深植人心，而網路購物的消費模式逐漸形成未來趨勢，為輔導商圈發展，本府近年來也不斷協助五分埔商圈轉型，除透過辦理電子商務及線上行銷等課程外，同時搭上全世界都在延燒的街舞熱潮，把商圈流行時尚的潮流元素，和極具個性、創意敢秀的街舞相結合，並利用五分埔「快速」、「平價」、「風格多元」的產業優勢，迅速深入年輕族群的市場，讓最具消費力的年輕族群感受到五分埔商圈應有盡有的多元購物「潮」魅力，來吸引民眾走進商圈，讓民眾在數位化的網購趨勢中，重拾實體店面購物的樂趣，延續商圈時尚多元、引領潮流的形象。

五分埔商圈陳永昌理事長表示，五分埔商圈是全國最大成衣批發商圈，風格多元種類眾多，但由於近年消費趨勢及今年疫情關係，民眾減少出門，消費大多採網路購物。今年也與雀斑女孩lala合作推廣，以偽出國小旅行的行銷概念，藉由網紅深入商圈拍攝實穿選購各種風格服飾，展現各式異國風格穿搭，都可在五分埔滿足平價穿搭的購衣需求，不用出國就可以體驗各國文化的衣著風格，今年持續辦理的「五分埔街舞衣術節」活動，除了競賽尬舞外，只要來到現場的民眾拍照打卡並分享，即有機會獲得防水束口袋1份及參加抽獎，目的就是為了讓更多年輕朋友，發現五分埔商圈的核心價值和樂趣。

​今年五分埔街舞衣術節更首度與捷運盃賽事串聯，邀請在2020捷運盃中獲得最佳衣術獎的AD for real 帶來開場演出，一出場即以亮眼造型及精湛舞技制霸現場。而競賽邀請的八支最young的學生隊伍，各隊爭戰經驗豐富具實力，不僅競飆專業舞技，更show出穿著在五分埔選購的服飾來展現團隊特色與尬出最有個性的舞蹈，同時展現五分埔商圈多元風格的購物魅力。

​今年街舞表演比賽經過專業評審的評選，由MINI DSDJ隊以精湛舞技脫穎而出獲榮獲第一名，另外以穩健台風及創意穿搭得到評審一致好評的動手動腳及TH 9.0隊分別獲得第二及第三名，最佳潛力獎由最具團隊精神的EVO隊拿下，現場人氣獎則由呼聲最高的北一街舞拾捌屆隊獲得。

(中時 )