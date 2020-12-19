立委陳明文（右邊站著拿麥克風）向行政院部會首長說明嘉義縣產業面臨的困境。（張毓翎攝）

行政院長蘇貞昌19日上午視察嘉義縣政府開發完成的馬稠後產業園區，針對縣府爭取設置科學園區及國家級無人機研發測試驗證中心2項重大建設，蘇貞昌都給予正面回應，並表示支持，蘇當場指示科技部長吳政忠等相關部會首長列入規畫，幫忙讓整個產業起來，打造西部科園區產業一條龍，也讓地方有脫胎換骨的機會。

蘇貞昌今日率領國發會主委龔明鑫、經濟部長王美花等人到馬稠後產業園區聽取簡報。嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘、吳玉琴及嘉義縣議會議長張明達在會中，極力向蘇爭取科學園區的設置，並因應民雄航太園區的開發，也懇請設置「國家級無人機研發測試驗證中心」。

台灣西部產業廊帶，竹科管轄從桃園至苗栗、中科自台中到雲林、南科管轄從台南至高雄，皆不含嘉義縣，此外，嘉義縣就業項目太過單一，從事農林漁牧業之就業者占總就業者22％，為全國之最，且二、三級產業就業人口比例低於全國平均值。

「嘉義縣是科學園區絕緣體！」，陳明文有感而發說，嘉義地理位置不南不北，過去在爭取中科二期基地時，中科說嘉義屬南科管，南科又說嘉義是中科範圍，科學園區是翁縣長提出將嘉義轉型為「農工大縣」的最後一塊拼圖，解決人口外流困境。

「嘉義縣走得慢，不一定比較晚到。」蘇貞昌說，日前開科技會報時，台積電創辦人張忠謀等科技大老都嘆「嘸土地」，嘉義縣正好有廣大的土地，國際環境也剛剛好，台商回流，外資一直進來，土地很需要，他會指示相關部會首長，結合嘉義縣地理交通、環境條件等，來規畫設置科學園區。

(中時 )