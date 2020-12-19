高雄市109學年度科技積木創意競賽19日在中正高中熱鬧登場。（洪浩軒攝）

高雄市109學年度科技積木創意競賽19日在中正高中熱鬧登場，此次科技積木競賽也是全國首創，參賽學生們運用日常生活用品與資源回收素材，搭配科學相關知識，在限定時間內完成7個關卡任務，挑戰創意也挑戰行動力，競爭相當激烈。

此次競賽共有25隊、超過100名國中小學生報名參加，競賽規則有別於一般積木堆疊比賽，學生們除了要將積木堆疊美觀以外，還要加入自然科學相關原理及創意機關，讓完成品就像骨牌遊戲一樣，利用球體在學生們自創的積木關卡中運行。

中正高中國中部學生在此次科技積木創意競賽中，結合目前全球最關注的「新冠肺炎」議題，由4位同學發揮各自創意合力完成「中正高中口罩生產線」，藉由積木堆疊、機關設計，將口罩生產的每個過程完整呈現，讓大家一目了然。

中正高中國中部學生黃溢華表示，因為最近疫情肆虐全球，所以他們因此以口罩生產線作為比賽主題，生產線相對複雜，所以運用動滑輪、定滑輪、槓桿等大量的科學原理來呈現，他們製作的生產線不只是簡單的口罩運輸，還包括打鋼印、裝箱，要將最完整的口罩生產過程展現給大家。

中正高中校長陸炳杉表示，此次積木競賽主要目的是想培養學生創意思考、動手操作及解決問題的能力，透過比賽也可以讓學生將在校所學的科學知識、科技能力、藝術創意合而為一，將不同領域的專業整合一次施展出來。

(中時 )