女星金晨因參加實境秀節目《花樣姐姐第二季》爆紅，今年事業更上一層樓，累積了不少粉絲，微博粉絲至今已經有超過1千多萬名，然而近日她上傳的一段影片，卻讓她陷入整形疑雲，網友發現她高挺的鼻子不僅形狀不自然，鼻尖甚至還會透光，頓時掀起熱議。

金晨日前分享一段抖音影片，只見她拿著手機在假裝講電話，精緻深邃的側臉引起注目，然而卻有眼尖網有發現，金晨的鼻樑過細，鼻尖的形狀也太尖銳，惹來諸多猜測，「鼻子應該動過，我記得《無心法師》的時候她就像沒有鼻子，特別塌」、「她鼻子好像就是整過的吧，很早之前鼻子不是這樣的」。

金晨的鼻尖不自然透光。(圖/翻攝自金晨微博)

金晨的鼻子意外掀起熱議，還有網友嘲諷她的鼻子都細到感覺不能呼吸了，本人想都沒想到，連忙又發了一段影片澄清自嘲，「能呼吸，別操心啦。以後死亡角度我會盡量避開」，雖然沒正面回應整形傳聞，但高EQ的態度獲得不少讚聲。

金晨發出新影片自清。(圖/翻攝自金晨微博)

粉絲們也紛紛為她抱不平，「你很美，大喜！不要管網絡上的鍵盤俠」、「寶貝你最美了，不用理他們」、「專注金晨作品，少造謠」、「純路人一直覺得金晨姐姐真的很好看，一開始我就說一定是角度問題」。

(中時新聞網)