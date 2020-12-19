新北市動保處今（19日）於府中非常熱區舉辦「2020毛寶貝幸福耶誕趴」活動，首度將活動延伸至晚間。（動保處提供）

新北市動保處今（19日）於府中非常熱區舉辦「2020毛寶貝幸福耶誕趴」活動，首度將活動延伸至晚間，結合歡樂耶誕城魔法森林燈區，浪漫佳節氣息更加濃厚，現場由副市長吳明機開啟毛寶貝幸福球，為新北市毛寶貝們許下「2030年，全方位動保好幸福」願望。

吳明機表示，新北市這幾年推動多項多元認養及各項動保政策，每年認養率達9成以上，今年更高達96％，為許多毛寶貝找到溫暖的家。

活動相當精采，舞台兩側有人造飄雪，營造溫馨幸福耶誕氛圍，參與民眾紛紛拿出手機與毛寶貝合影，舞臺上除了有防檢局基隆分局檢疫犬表演、板橋國小合唱團及玉山菊元合奏團音樂演出，還有女團AKB48 Team TP以勁歌熱舞壓軸登場，炒熱舞臺氣氛，嗨翻全場，副市長吳明機特地為校園犬及寵物NG照網路人氣票選前十名得獎學校及得獎民眾頒獎並合影，鼓勵得獎學校師生及參與票選民眾，使生命教育延伸宣傳。

除了精彩活動表演，現場攤位也很豐富，不但免費提供狂犬病疫苗施打及寵物晶片登記，還有GOGO(狗狗)薑餅屋以紙箱製作迷宮，提供毛寶貝與飼主進行趣味遊戲更是吸引許多人圍觀，有的毛寶貝彷彿自帶GPS導航瞬間過關，現場響起一片讚嘆歡呼聲，也有呆萌毛寶貝找不到出口，用水汪汪大眼睛發出求救訊號，逗得主人哈哈大笑，在認養攤位上，則是有來自板橋動物之家毛寶貝們，裝扮成耶誕小天使，不僅保暖還富有耶誕氣氛，活動現場認養民眾可獲得飼料、白金卡、合作動物醫院免掛號費、寵物焚化樹葬、免費1劑綜合疫苗、終生狂犬病疫苗免費施打、免費公務獸醫諮詢醫療服務等累積價值達萬元好禮，路過大小朋友紛紛停下腳步，和毛寶貝互動，現場歡笑聲不斷！

吳明機表示，今年新北歡樂耶誕城燈區範圍首度擴及府中地區，也是首次結合毛寶貝辦理系列活動，透過舉辦「2020毛寶貝幸福耶誕趴」活動，展現新北市這幾年致力於推廣各項多元認養及動物保護政策成績，共為6萬4316隻毛寶貝找到幸福歸宿。

另外，新北市也擁有最多校園犬貓，有45所學校飼養共88隻校園犬貓，藉由活動中頒發校園犬獎項，讓市民們看見新北市重視生命教育，將愛護動物、尊重生命觀念向下紮根，向外延伸，使新北市成為一個人人稱羨的毛寶貝幸福歡樂城。

(中時 )