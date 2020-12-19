行政院長蘇貞昌（左二）在嘉義市長黃敏惠（左三）等人陪同下，視察嘉義市西區全民運動館。（張毓翎攝）

嘉義市政府向中央爭取前瞻計畫預算興建「西區全民運動館」，並正進行先期規畫作業及都市計畫土地使用變更。行政院長蘇貞昌於19日到嘉義市視察場館預定地，嘉義市長黃敏惠也親率市府團隊陪同視察；蘇當場允諾，支持西區全民運動館納入前瞻2.0計畫，並按比例給予經費協助。

蘇貞昌今日在教育部長潘文忠、教育部體育署長張少熙及國發會主委主委龔明鑫等陪同下，視察西區全民運動館預定地。嘉義市長黃敏惠與市府團隊，以及立委王美惠、溫玉霞也陪同出席。

蘇貞昌表示，立委王美惠前幾天質詢時，頻頻針對此案，嘉義市規律運動人口數在全台數一數二，但游泳池等相關設備甚至到達60年年限，市府為蓋西區全民運動館，土地已找好了，就等教育部、體育署評估決定；他知道市民的期待，所以把教育部、國發會等單位請來，希望「這一條錢中央能大幫忙」。

潘文忠說，經報告蘇院長西區全民運動館的重要性後得到支持，並加入前瞻2.0體育運動休閒計畫中，這是一個競爭型計畫，嘉義市已超前部署，在前瞻計畫預算通過後，將能達成嘉義市民的期待。

「謝謝蘇院長和潘部長的支持！」黃敏惠說，蔡英文總統之前來也承諾會支持西區全民運動館，市民有這樣的需求，希望中央全力協助讓嘉義市西區全民運動館一步到位。

(中時 )