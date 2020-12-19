因為參加《型男大主廚》走紅的名廚「古錐師」郭主義，螢光幕前形象憨直又幽默，而他私底下也是個愛家好爸爸、好丈夫，因此日前傳出他的31歲女兒輕生不治噩耗，更是讓親友格外鼻酸不捨。因為熟識郭主義的人都知道，郭主義與妻子為了撐起這個家，背後付出多少心血。

燒得一手好菜的川菜名廚「古錐師」郭主義，對工作認真又執著，卻有著不為人知的一面。他昔日接受東森財經新聞 《進擊的台灣》訪問，透露13年前因母親罹癌、父親心肌梗塞，留下了龐大醫藥費，加上還有3個孩子要養，讓身為經濟支柱的郭主義一度喘不過氣，向銀行借錢借到成為卡奴。

郭主義女兒原本將在今年舉行婚禮，連婚紗都拍好了，但因疫情延期。(取自臉書)

郭主義全家福。(翻攝東森財經新聞《進擊的台灣》)

郭主義原本想靠標會的錢開餐廳，好讓家中的經濟慢慢好轉，未料反而被推向更痛苦的深淵，也讓他體會到人情冷暖，親友紛紛走避，郭主義更一度萌生輕生念頭，幸虧妻子不離不棄陪伴，把他勸了回來。

郭主義回想起那段辛苦的日子，一度淚灑鏡頭。(翻攝東森財經新聞《進擊的台灣》)

後來郭主義終於遇到生命中的貴人，廚師好友張水田義氣借他10多萬，卻從來沒有開口討過這筆錢，讓郭主義一步一步走過低潮，終於把債務還清，到後來成為知名廚師。

郭主義受訪時回想起這段經歷，他笑說這才叫人生，有高有起伏，「當你在最低潮的時候，自己一定要挺過來撐過來，那時候我假如我沒有撐過來，沒有今天這樣子。」

名廚郭主義日前前往板橋送晚餐給31歲女兒，卻在後陽台發現女兒輕生，緊急送醫不治，他難忍喪女之痛，在臉書寫下：「老天在跟我開玩笑嗎？為什麼為什麼...」。

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