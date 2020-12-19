呂士軒與現場民眾合照。（好事聯播網提供）

好事989電台今（19日）在信義威秀舉辦「聖誕好事集音樂會」，雖然天氣寒冷，還是吸引許多忠實粉絲前來，今年演出陣容堅強，集結各領域實力歌手，橫跨嘻哈、台語、流行，李芷婷和呂士軒率先炒熱現場氣氛，台語小天王許富凱登場時，迷倒一片粉絲，而平時以綜藝形象示人的浩子，難得以感性樣貌演出，但與現場歌迷互動時仍不改幽默機智。

此外，張立昂也演唱他演出的電視劇片尾曲〈輸給你〉，讓粉絲重溫劇情，直呼「總裁好帥」，同劇演員連晨翔也挾帶大量人氣，不只深情獻唱還大秀舞技；冠軍女團G.O.F烈焰之心的熱力演出，更讓全場為之興奮，G.O.F也開心分送海報給熱情民眾，從下午4點開始共12組藝人接力演唱，最後聖誕好事集在歌聲與歡呼聲之中完美落幕。

好事989電台也邀請表演嘉賓為粉絲獻上聖誕祝福，由藝人親手寫聖誕卡送給現場及線上收看直播的粉絲，公布這個驚喜時，馬上引起熱烈關注，讓現場和線上的互動都達到新一波的高潮，氣氛十分火熱。

(中時 )