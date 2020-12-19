曾是味全龍主力投手的「金臂人」黃平洋，今天出席2020中職退役明星球員軟式棒球賽時透露，之前味全龍重組時曾有找上他，但他因工作關係婉拒，但他說：「如果未來有機會，我還是喜歡棒球，希望可以回職棒當教練。」

味全龍去年重返中職，找來昔日龍將葉君璋擔任主帥，但黃平洋透露，當初味全在組隊時曾經找過他，但他因工作因素婉拒，「自己的事業剛起步，無法分身離開。」

黃平洋目前經營景觀工程公司約3年左右，但他仍持續關心台灣棒球，也一直在想自己還有沒有機會回去，「不過這只是想法，還是要等到公司穩定一點，再來想棒球的事。」

黃平洋有感近年來台灣投、打失衡狀況嚴重，好投手越來越少，「雖然有幾位不錯，像是左投王溢正，但內容還是要加油，明明有很大的進步空間，為什麼都投不好。」

黃平洋認為，台灣年輕投手的續航力、準確度都還要再加強，「現在大家都引進美式球風，但這到底適不適合我們？現在的訓練只有質、沒有量，沒有變好之前都要練，要練到一定程度才可以，我們以前就是苦練、苦練再苦練。」

「像是郭源治、陳義信、郭泰源他們都是，不是只有靠天分而已。」黃平洋表示，自己有著使命感，也有許多想法、東西想要教給台灣投手，但他坦言自己對帶隊沒有興趣，「我希望可以當投手教練。」

(中時 )