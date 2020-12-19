民進黨政府堅持開放萊豬進口，綠營立委無視民意反彈護航政策，為此國民黨革命實踐研究院院長羅智強發起罷免挺萊豬立委。前新北市長朱立倫今天也力挺羅智強的行動，直言很多人就是因為太過份而被反彈。

朱立倫於今晚出席台灣北部大專院校學生自治聯合協會（北學聯）十週年餐會時接受媒體堵訪，被問到藍營推動罷免挺萊豬立委時表示，很多事情不要做的太過份，很多人就是因為太過份被反彈，自己造業自己擔，反正台灣民主社會由民眾做最後決定。

談到國民黨推出的反萊豬公投，朱立倫強調，民眾的食安是最應該關切與重視的，但民進黨上次不尊重公投結果，這次如果有公投，呼籲民進黨一定要遵重公投結果。

另外國民黨規劃於24日立院表決開放萊豬進口相關行政命令時，邀請歷任前黨主席一同率民眾前往場外抗議，朱立倫表示，屆時幾點出席，將尊重黨中央最後安排的時間。

另外有媒體報導聲稱若前高雄市長韓國瑜參選明年的國民黨黨主席選舉，朱立倫可能會與現任黨主席江啟臣合作，對此朱立倫強調，國民黨已經夠慘了，國民黨如今最重要的是趕快努力擴充支持度，不要再內鬥，希望大家合作，這才是共同的目標。

(中時 )