許富凱推出新專輯《拾歌》，日前上Hit Fm聯播網接受訪問，他出道10年，明年2月才首度攻小巨蛋，許富凱表示因為要在小巨蛋開個唱，一想到就會腿軟，「萬人舞台太可怕」，並透露3年前就有人來邀約來唱小巨蛋，但第一次聽到邀請時，許富凱反應超大，直接拒絕，第2年許富凱跟媽媽吃飯，好友左光平又傳訊來邀約，許富凱母親說：「母湯（不要）。」

許富凱直到今年再度受到邀約，經紀人問意願，許富凱打趣說，那天沒有打雷閃電，「好像可以試試看，一講完以後又反悔」，他自認想很多的人，當小巨蛋在審核名單期間，他抱著鴕鳥心態，希望不要審核通過，最後被通知通過後，他當下大叫，還說要打119來叫救護車，「因為心跳太快。」

許富凱從小熱愛日本文化、愛唱日文歌，坦言一切功勞要感謝他父親，「小時候比賽大家都唱台語歌，爸爸說這樣贏不了，要跟別人不一樣，安排我去上日文課、比賽唱日文歌，從此日文歌埋下很深的淵源」，主持人問，最近有愛聽的日文歌？許富凱興奮說最近超愛《鬼滅之刃》主題曲〈紅蓮華〉，大方預告台北小巨蛋演出一定會有日文歌橋段，並賣關子說：「可能會成為演唱會的彩蛋。」

(中時 )