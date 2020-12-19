嘉義市國際管樂節踩街嘉年華19日熱鬧登場，民眾群聚圍觀。（張毓翎攝）

嘉義女中樂旗隊整齊劃一的表演，獲得現場民眾滿堂彩。（張毓翎攝）

第29屆嘉義市國際管樂節踩街嘉年華19日在中央噴水圓環熱鬧登場，這次總共有54支團隊演出，刷新史上規模最大、人數最多新紀錄，吸引民眾群聚圍觀；配合防疫，嘉義市政府文化局派員在沿路，舉牌提醒大家做好個人防疫工作，不過受到新冠肺炎疫情影響，加上天氣冷冽，今年參與人潮較去年略減。

踩街除邀請建國中學、景美女中、中山女中等高校隊伍以外，更請到海軍軍官學校軍樂隊、陸軍專科學校軍樂隊、中華民國空軍軍官學校等7支三軍樂隊，國軍儀隊威風凜凜的表演，讓民眾看得目不轉睛，讚聲連連。

面臨疫情，許多國外團隊無法前來，但國內參與踴躍，今年共有54支團隊演出，隊伍數創歷史新高，不過連續好幾年會到現場拍照的蔡姓民眾說，今年參與的人潮與去年相比，減少1至2成。

今日啟動儀式上，日籍美裔的梶間聡夫老師帶領他拉喇叭團，以詼諧、充滿悠哉氛圍的演出方式，搭配輕快、有節奏感的喇叭樂音，合體高雄市民管樂團，帶給樂迷耳目一新的視聽饗宴，氣氛熱鬧滾滾。

總統府副秘書長李俊俋、前監察院長張博雅、立委王美惠、溫玉霞等也出席同樂。嘉義市長黃敏惠說，嘉義市是管樂之都，也是這個城市的生命力，所以有管樂的城市是幸福的。

嘉義市國際管樂節自12月18日至明年1月3日，活動日期達15天，為配合中央防疫措施，民眾觀賞晚會及室內外音樂會，均須全程戴口罩。

(中時 )