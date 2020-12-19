林柏宏、丁寧在片中有許多對手戲。（粘耿豪攝）

李沐、陳庭妮在片中是舞台劇演員。（粘耿豪攝）

導演何蔚庭新片與林柏宏、丁寧、陳庭妮、李沐合作。（粘耿豪攝）

林柏宏、丁寧、陳庭妮、李沐主演的懸疑愛情電影《青春弒戀》，19日開放媒體探班，演員們透露不少人物關係，林柏宏與丁寧表示2人在片中有不少親密戲，在片中透過「撿屍」認識，林柏宏飾演的大學宅男將喝醉的丁寧扛到公寓3樓，讓他大喊吃不消，笑道：「我爬樓梯來回扛丁姐扛了15次，為求真實，導演還規定她不能把雙腳碰地幫忙使力！」

林柏宏打趣說道，自己想盡辦法，最後把丁寧推擠上去，拍完右手痠痛到不行，只能用左手扶著輔助做事，「那天寒流又下雨，只有我1個人穿短袖，（花很多力氣）真的太熱了！」平時有在運動練瑜珈的丁寧在旁自嘲：「我是演藝圈最壯的女生，是很沉、很紮實的人，我喊卡之後，都立刻跟他對不起，為了拍戲，我也都不敢吃東西！」

丁寧透露這次飾演酗酒的角色，「我整個拍戲過程都在喝酒，整個劇本處理完之後，我只要做一件事，就是我要非常地放鬆，於是每次上工都準備3個瓶子，分別裝溫水、咖啡、白酒，讓我自己呈現有點茫、鬆鬆的狀態」。此外，由於角色會不小心曝光露底褲，丁寧也特地換下平時常穿的運動內衣，換上自備的性感內衣褲「應戰」，讓眾演員稱她太專業。

導演何蔚庭也透露電影中「人人有床戲」，但尺度沒到限制級，「性慾要拍得美很難；其實是人的生活一部分，很多片不是拍得猥褻，就是拍完又剪掉。我覺得床戲不只是床戲，不是露一露就好，是情感的延伸」。問導演誰演床戲最不需要被指導，他望向丁寧，丁寧笑著拉林柏宏一起：「我跟柏宏都是功課王，準備做很足！」

林柏宏、李沐、陳庭妮都表示自己第一次演床戲就獻給何蔚庭導演，陳庭妮分享：「何導和劇組都給演員足夠的安全感和空間，所以我們拍攝時都很安心，可以專注在表演上，但回家後回憶起來都會呆滯一個小時，然後開始像是『核爆般』的害羞，很擔心上映時會不好意思看。」

李沐和陳庭妮在片中是舞台劇演員，因為排練舞台劇建立起良好的友誼，李沐為了支持舞台劇演員夢而在咖啡廳兼職打工，陳庭妮則飾演一位性感網紅，有星夢而加入劇團當演員，但卻屢屢受挫，陳庭妮表示：「從當初接下這個角色就知道很難，因為以前都是去想像別人的職業、生活，但這次要演的是自己的職業，有很多東西熟悉但又很不一樣，加上裡面角色還沒找到自己定位，所以心境就跟著亂上加亂，拍起來非常不安。」

(中時 )