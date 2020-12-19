美國聯合航空近日傳出1名出現新冠肺炎症狀的男乘客在機上猝死，客機隨後緊急轉降紐奧良，不過有乘客爆料痛批，聯航明知道旅客有症狀，卻還是讓這位乘客登機。

根據美國《ABC News》報導，這架編號591的航班，原先從佛羅里達州的奧蘭多要飛往加州洛杉磯，不過客機一度轉降紐奧良，原來是傳出1名出現症狀的男乘客在機上猝死。

據《ABC News》訪問到同機乘客羅伯芡（CameronRoberts）表示，「當時狀況混亂，有人發現情況不對立即上前提供幫助，大家一直以為死者是心臟驟停，才會將它放在走道中央進行心肺復甦與口對口人工呼吸」。

報導事後指出，死者妻子在醫院時才向醫護人員坦承，丈夫有出現新冠肺炎相關症狀，更有乘客在網路上痛批，聯航在登機前並未檢查乘客的狀況，且死者的妻子竟還帶著丈夫一起搭機，根本是不顧大眾的安危！

對此，聯合航空強調，依照公司規定，會要求乘客在搭機前填好個人健康管理清單，確保沒有任何新冠肺炎相關症狀出現，或是無陽性反應才可順利登機，聯航目前已經向美國疾病管制與預防中心聯繫，同時試圖追蹤同機的179名乘客，並提供資訊給相關單位進行疫調。

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(中時新聞網)