大陸人氣男偶像鹿晗2010年赴南韓當練習生，2年後成功以男子團體EXO出道，不僅是主唱又能跳舞更是團體的C位（中心），但2014年卻和SM娛樂解約退團，回家鄉當solo歌手；而全球受新冠肺炎影響，各地都在努力抗疫，先前曾有護理師在防護衣許願想看鹿晗演唱會，沒多久鹿晗直接送票，暖暈大票粉絲。

年初的時候，一名從事醫護工作的鹿晗粉絲在微博發文，表示過年前已許下新年新希望，「一是存錢，二是去看你（鹿晗）的演唱會」，但遇到新冠肺炎，連過年都無法好好休息，甚至被分配到第一線，儘管有閒暇時刻都得關注疫情；女粉絲也重新許下新希望，「一是活著，二是疫情結束，三是存錢，四是看你（鹿晗）的演唱會」。

先前曾有護理師在防護衣許願想看鹿晗演唱會，沒多久鹿晗直接送票，暖暈大票粉絲。(圖/ 摘自微博)

粉絲的願望迅速被瘋傳，也被鹿晗注意到，他主動透過工作人員聯絡粉絲，並送上他三巡演唱會兌換門票，讓護理師超感動。(圖/ 摘自微博)

粉絲的願望迅速被瘋傳，也被鹿晗注意到，他主動透過工作人員聯絡粉絲，並送上他三巡演唱會兌換門票，讓護理師超感動。

有趣的是，該名護理師粉絲還在白色的防護衣上，用黑筆寫著「我可以去看你的演唱會嗎？」，還標記鹿晗在微博的名稱；她的願望迅速被瘋傳，也被鹿晗注意到，他主動透過工作人員聯絡粉絲，並送上他三巡演唱會兌換門票，讓護理師超感動。

鹿晗暖男行為被網友推爆，紛紛留言大讚「這種暖心的偶像值得所有人喜歡」、「鹿晗是人間天使吧」、「哥哥總是默默做好多事情，答應我們的事情都會做到」、「不善言辭的你，都直接用行動來證明」、「他真的好好呀，我也好想去你演唱會」。

(中時新聞網)