2020美國總統大選落幕，現任總統川普落敗，將由民主黨拜登繼任，但不少海外川粉至今無法接受，有媒體更是在今天(19日)在台北市發起挺川普大遊行，號召台灣川粉共襄盛舉，空拍圖曝光後卻讓網友笑翻。

媒體今天在北市信義廣場發起挺川普大遊行，訴求挺川滅共，聲稱美國大選舞弊嚴重，導致川普落敗，更表示各國主流媒體都被滲透，刻意不報選舉舞弊一事，都顯示中共勢力已滲透各大平台，因此上街遊行要真相。

有網友在PTT八卦版貼出挺川遊行空拍圖，鄉民一看笑翻。(圖／PTT)

對此有網友特地前往現場觀察，並在PTT八卦版PO文表示：「現場人數超多，大家眾志成城，萬眾一心，每個民眾都很堅定挺川普」，更附上現場人數照片與空拍圖。

鄉民看到照片後紛紛笑回：「這人數起碼10萬人」、「高中園遊會人都比這多...」、「政黑版版聚囉」、「政黑版線上人數都還比較多XD」、「好啦，有60萬人」、「這些人有哪個是有美國投票權的嗎...」、「原來政黑板聚長這樣子」、「政黑平均年紀是不是超過55啦」、「上次說要吃屎的政黑版版主是哪一個啊」、「我開始同情他們了」、「沒有1000萬我絕對不信」、「政黑綠粉拐仗拿好不要跌倒啊，不然就回老家了」、「還OK啦，比我想像的還要多人」、「樹比人還多」。

媒體在北市信義廣場舉辦挺川大遊行，鄉民笑稱至少10萬人起跳。(圖／PTT)

(中時新聞網)