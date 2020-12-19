受共機頻頻擾台所致，新竹市政府將取消元旦早上的戰機衝場儀式，但仍會在市府前廣場舉辦升旗典禮，並邀請新竹知名艸羽田舞蹈團、新竹女中儀隊及YOYO家族演出。市府州廳周邊則安排早餐市集，開放馬路塗鴉區，讓親子盡情作畫，還邀請本市在地知名15家早餐店進駐，一起吃早餐，聆聽音樂節目表演迎接新年。

屏東縣政府才剛取消墾丁龍磐公園迎曙光戰機衝場表演，新竹市政府也透露明年元旦將取消戰機衝場表演儀式。新竹市政府已連續3年在元旦升旗典禮時，邀請空軍第2聯隊出動5架幻象戰機，以大雁隊形衝場表演，因演出震撼，頗受市民朋友喜愛。

不過因近日共軍頻頻擾台，近兩個月驅離次數多、密集度高，考量國軍勤務頻繁，加以今年疫情肆虐，民眾將無法於元旦升旗典禮親眼目睹幻象戰機的表演。雖然戰機表演取消，但仍照常在市府前廣場舉辦升旗典禮，並邀請新竹知名艸羽田舞蹈團、新竹女中儀隊及YOYO家族帶來精彩演出。

此外，市府州廳周邊也將安排早餐市集，以及開放馬路塗鴉區，讓親子盡情作畫，還邀請在地知名15家早餐店進駐，市長林智堅邀請市民好朋友，一起吃早餐，聆聽音樂節目表演迎接新的一年。

(中時 )